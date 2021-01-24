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وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-01-24T12:13:31+0000
وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

ويضم الوفد كل من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يرأس عادةً الوفد الذي زار بغداد لمرات عدة إلا ان إصابته بفيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة ستعقد إجتماعاً مع وفد حكومة الاقليم مساء اليوم لمناقشة حصة كوردستان في الموازنة.

ويقول برلمانيون وسياسيون إن الموازنة تحتاج الى توافق سياسي لذا فإن وفداً سياسياً من الاقليم سيزور بغداد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بهدف التوصل الى اتفاق مع الكتل في عدم عرقلة تمرير حصة كوردستان في الموازنة.

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