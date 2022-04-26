مسعود بارزاني يبحث مع وفد رفيع من تحالف "السيادة" إنهاء المأزق السياسي بالعراق

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين وفداً رفيع المستوى من تحالف "السيادة"، مؤلف من زعيم التحالف خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال اللقاء تن تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق، والعقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الجهود المبذولة لإنهاء المأزق السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة إلى الإقليم عقب إعلان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق "نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون" في البلاد، متوعداً بمحاسبة كل من "أجرم بحق الشعب، وغيّب رجاله وقتل شبابه وهم يطالبون بحقوقهم" في إشارة واضحة إلى مناوئيه من القيادات السنية التي عادت الى المشهد مؤخرا بعد تسوية التهم الموجهة إليها من قبل القضاء.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".

وأضاف "لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي، إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم".

ولفت الحلبوسي إلى أنه "سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".