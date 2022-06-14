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وفد رفيع من الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل بغداد ويدخل إجتماعاً للإطار

Category: سیاسة

Date: 2022-06-14T08:18:30+0000
وفد رفيع من الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل بغداد ويدخل إجتماعاً للإطار

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني يرأسه زعيم الحزب بافل جلال طالباني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، زار بافل طالباني، برئاسة وفد رفيع المستوى من حزبه، بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية مع الأحزاب العراقية.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحزب، أن زيارة الوفد برئاسة طالباني تأتي بالتزامن مع التطورات الأخيرة الناجمة عن استقالة أعضاء كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراقي بتوجيه من زعيمهم مقتدى الصدر.

في غضون ذلك قال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعا للاطار التنسيقي مع تحالف "عزم" والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة "بابليون" والمستقلين قد بدأ في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث مستجدات الوضع السياسي.

وأضاف المصدر أن المجتمعين سيناقشون سبل الانفتاح السياسي على باقي القوى السياسية للاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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