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وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع الدنماركي يصل إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-04-11T08:00:12+0000
وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع الدنماركي يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف ، يوم الإثنين، الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد ضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق".

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة شفق نيوز، أن "الوفد الدنماركي سيناقش مع الجانب العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين ومحاربة تنظيم داعش".

وامس الأحد، استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، في مكتبه بمقر الوزارة، السفير الدنماركي في العراق ستيج باولو، والملحق العسكري، ونائب الملحق العسكري.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والدنمارك وسبل تعزيزها، بما يخدم مصلحة البلدين، كما جرى التطرق الى زيارة وزير الدفاع الدنماركي الى العراق.

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