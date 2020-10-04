وفد حكومي عراقي يقدم واجب العزاء برحيل الأب الروحي للديانة الايزيدية

شفق نيوز/ قدم وفد حكومي عراقي، يوم الاحد، واجب العزاء برحيل الأب الروحي للديانة الايزيدية، بابه شيخ الذي وافته المنية، الخميس الماضي في مدينة أربيل.

وقال مكتب مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير شارك في مراسم التعزية المقامة لرحيل بابه شيخ نيابة عن الحكومة العراقية، برفقة محافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤولين عسكريين وحكوميين".

واشاد الاعرجي في مؤتمر صحفي بقضاء شيخان في محافظة دهوك بـ"دور بابه شيخ في اشاعة السلام والتعايش"، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة للشعب العراقي عامة".

وتوفي في أربيل اليوم الخميس، الأب الروحي للديانة الايزيدية بابا شيخ عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض، وفق ما أفاد مسؤول ايزيدي.

وقال مير جهور علي وكيل أمير الايزيديين لوكالة شفق نيوز إن بابا الشيخ توفي في مستشفى سردم بأربيل عن عمر يناهز 87 سنة إثر معاناته مع المرض.

وأضاف أن جثمانه ستنقل الى مسقط راسه في شيخان بمحافظة دهوك حيث سيوارى الثرى في مراسم دينية خاصة.

وبابا الشيخ اسمه الحقيقي خرتو حاجي اسماعيل وهو المرجع الأعلى لعموم الايزيديين في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني للديانة الايزيدية.