وفد حكومي عراقي يصل انقرة لبحثِ ملفِّ المياهِ مع تركيا

شفق نيوز - أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، وصول وزيرها فؤاد حسين إلى تركيا لبحث ملف المياه.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد عراقي رسمي، في زيارة رسمية لحضور الاجتماع المشترك بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه".

وأوضحت ، أن "حسين يترأس الوفد العراقي الذي يضم وزير الموارد المائية عون ذياب، إلى جانب كادر مختص من وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة فضلاً عن مختصين من إقليم كوردستان".

وأضاف بيان الوزارة، أن الهدف من الزيارة هو "المشاركة في المباحثات الفنية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يحقق المصالح المشتركةَ للبلدين الصديقين".

ويأتي هذا الاجتماع، وفقاً لبيان الوزارة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا، وبحث سبل إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل".

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأتراك، لبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي بين البلدين، وفقاً لبيان الوزارة.

وكان مرصد العراق "الأخضر" البيئي، نفى الأسبوع الماضي، صحة الأنباء الواردة حول زيادة الاطلاقات من تركيا الى نهري دجلة والفرات، مؤكداً تفاقم أزمة المياه في المحافظات الجنوبية رغم اعتدال الأجواء.

وذكر المرصد في تقرير له، أن الحديث عن زيادة تركيا للاطلاقات المائية في العراق عار عن الصحة، بدليل أن الازمة المائية في المحافظات الوسطى والجنوبية والتي لاتزال كما هي منذ حزيران/يونيو الماضي ولغاية الآن، والتي تسببت في جفاف الاهوار ونفوق الأحياء المائية وأعداد كبيرة من الجاموس.

وأكد المرصد على ضرورة مصارحة الجهات المعنية بملف المياه في البلد للشعب العراق بصعوبة الوضع المائي في العراق، وامكانية التعاون بين الحكومة والمواطن من اجل عبور هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم في جريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.

ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخراً على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.

وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، أعلن في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، عن موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية للعراق، لكنها لم تحسن شيئا من الواقع.

وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد ذلك محافظ ميسان، لوكالة شفق نيوز في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.