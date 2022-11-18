وفد حكومي عراقي رفيع يصل البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة

شفق نيوز/ وصل وفد حكومي عراقي رفيع يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، صباح اليوم الجمعة، إلى البحرين للمشاركة في منتدى حواري في العاصمة المنامة.

ووصل الوفد الذي يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة البحرينية، للمشاركة في منتدى حوار المنامة، المنعقد للفترة من 18-20 تشرين الثاني، من العام الحاليّ، تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".

وتنطلق مساء اليوم القمة الأمنية الثامنة عشرة "حوار المنامة 2022" بمشاركة واسعة تتجاوز 400 مشارك من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين امنيين وقادة عسكريين واكاديميين.

تناقش القمة في أولى جلساتها صباح يوم السبت "شراكات الولايات المتحدة الامريكية الأمنية في الشرق الأوسط" والتي من المتوقع ان تحمل هذه الجلسة رسالة الولايات المتحدة الامريكية الى المنطقة. بينما تتناول الجلسة الثانية "تطورات في جيوسياسية الطاقة"، اما الجلسة الثالثة فمن المقرر ان تناقش "تأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط"، بينما يختتم اليوم الثاني للقمة بجلسة تتناول "مبادرات الشرق الأوسط لحل النزاع الإقليمي".

اما اليوم الثالث والأخير للقمة فسوف يتناول في أولى جلساته "امن نقاط الاختناق البحرية العالمية" وموضوع "تحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة"، بينما تتناول الجلسة الختامية للقمة موضوع "الشراكات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط".