وفد حكومي رفيع من أربيل يزور بغداد بهدف تسوية ملفات مالية

يجري وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، تهدف إلى مواصلة المباحثات لمعالجة الخلافات المالية العالقة بين الجانبين.

ويترأس الوفد فؤاد حسين، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الاتحادية، مما يعكس مستوى الأهمية التي توليها الأطراف لهذه الجولة من المفاوضات.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الحكومة الاتحادية، لمناقشة عدد من الملفات المالية الشائكة، وفي مقدمتها آليات صرف مستحقات الموازنة ورواتب موظفي الإقليم لعام 2026، سعياً للتوصل إلى تسويات نهائية تنهي حالة الضبابية المالية.