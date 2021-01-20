وفد حكومة كوردستان يزور بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن توصلها الى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية تخص "المنتج المحلي"، فيما اشارت الى أن وفداً كوردياً سيزور بغداد لاجراء المباحثات.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة فتحي محمد علي، لوكالة شفق نيوز، "وصلنا الى تفاهمات مشتركة جيدة مع وزارة الصناعة الاتحادية"، مبيناً أن "وفداً وزارياً برئاسة الوزير كمال مسلم سيزور بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة".

وأشار إلى أن "المذكرة تهدف الى حماية المنتوج المحلي وهو لب الاتفاقية التي سيوقعها الجانبان"، مؤكداً أنها "ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي المتبادل".

واتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية في وقت سابق اليوم الاربعاء على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح اجازات التأسيس الصناعية.

ووصل وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز يرافقه وزير التجارة علاء أحمد الجبوري يوم الثلاثاء إلى محافظة أربيل على رأس وفد وزاري ضم وكيل الوزارة الفني عادل كريم ومستشار الوزارة لشؤون التنمية قيصر احمد الهاشمي وعدد من المديرين العامين والمسؤولين في مقر الوزارة والشركات في زيارة رسمية للتباحث حول العديد من القضايا المشتركة وفتح آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم في المجال الصناعي.