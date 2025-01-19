وفد حكومة كوردستان يتوجه إلى بغداد لمناقشة تعديلات قانون الموازنة

شفق نيوز/ توجّه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، مساء اليوم الأحد إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.

وذكر بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المباحثات ستركز على معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما أكدا على ضرورة حل القضايا عالقة ورواتب موظفي الإقليم.

كما اكد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين الماضي، على تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية"، كما جرى بحث العديد من الملفات وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية.