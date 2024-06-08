وفد حكومة كوردستان والشركات النفطية يصل بغداد لبحث تصدير نفط الاقليم

شفق نيوز/ وصل اليوم السبت، وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية إلى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من وزارة النفط العراقية.

وقال اوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهدف من زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعهم مع وزارة النفط العراقية هو مواصلة المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية ووضع آلية الحل لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

واصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان قرارا يوم الأربعاء 5 حزيران الحالي، بقيام وفد من حكومة الاقليم والشركات النفطية بزيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط.