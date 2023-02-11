وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه من رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني من المقرر ان يزور وفد من حكومة الاقليم بغداد مساء اليوم السبت للتفاوض حول الملفات العالقة بين الجانبين.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الرسمية لحكومة الاقليم الى بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون النفط و الغاز و الموازنة و المستحقات المالية لاقليم كوردستان اضافة الى عدد من المسائل الاخرى.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل قد أعلن في مطلع شهر شباط الجاري، أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور العاصمة بغداد لمواصلة الحوارات بهدف حلّ الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وحسم مسألة مرتبات الموظفين وحصة الإقليم في الموازنة المالية للعام 2023.