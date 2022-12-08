وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد الأسبوع المقبل لإستكمال الحوارات

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن وفدها المفاوض سيزور الأسبوع المقبل العاصمة بغداد مرة أخرى لإستكمال الحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وجهات النظر في الزيارة الأولى التي أجراها وفد حكومة الإقليم قريبة بيننا وبين الحكومة الاتحادية وسنواصل المفاوضات لحل هذه المشاكل والقضايا العالقة بالإعتماد على الدستور".

وأضاف أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجه في إجتماع مجلس وزراء كوردستان الذي انعقد أمس بأن يجري الوفد المفاوض زيارة مرة أخرى إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل.

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