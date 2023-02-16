وفد حكومة الإقليم يعود إلى بغداد قريبا لمواصلة الحوارات مع الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، أن وفدها المفاوض سيزور بغداد مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال الحوارات مع الحكومة الاتحادية من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن اجتماعات وفد الإقليم المفاوض الذي زار بغداد مؤخرا كانت مع وزارة النفط، ووزارة التخطيط باعتبار أن رئيس وفد الحكومة الاتحادية هو وزير التخطيط محمد تميم بينما كان رئيس وفدنا وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب نوري.

وبيّن أنه في اليوم الأول من الزيارة اجتمعنا مع وزارة النفط، و بحثنا رؤية حكومة الإقليم بشأن تشريع قانون النفط والغاز، وبحثنا عددا من المواضيع المهمة بالنسبة لنا، مؤكدا على أنه ينبغي تشريع هذا القانون بالشراكة، وبالإستناد على الدستور والاتفاق السياسي المبرم، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

كما أشار إلى أنه من المقرر ان يعود وفد حكومة الإقليم إلى بغداد مرة أخرى يوم الأحد المقبل اذا لم يطرأ أي تغيير، وذلك من أجل إدامة الحوارات مع وزارة النفط.

وأضاف عادل أن الإجتماع الثاني للوفد كان مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية تم التباحث خلاله حول كيفية التنسيق بشأن التعرفة الجمركية للحد من عمليات التهريب، وتباحثنا في الوقت ذاته حول الاعتراف رسميا بتلك المعابر الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية والتي هي معترف بها رسميا لدينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا حول هذا الموضوع ولم تبق سوى كتابة المحضر بين الجانبين بعد إخضاعه لدراسة مستفيضة من قبل الطرفين.

وتابع بالقول إن الاجتماع الثالث كان مع وزارة التخطيط وقد ناقشنا عددا من المواضيع المتعلقة بمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023، منوها إلى أن بعضا من المواضيع تم حسمها، واخرى ماتزال باقية وسيتم بحثها أيضاً.

وقال ايضا إن هناك اتفاقاً مبدئيا بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول كيفية كتابة مشروع قانون الموازنة، وتحديد الحقوق والاستحقاقات والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين، وخاصة حقوق اقليم كوردستان في هذا القانون، لافتا الى انه بقي بعض التفاصيل الجزئية تتعلق بالموازنة ستتم مناقشتها في الزيارة المقبلة.