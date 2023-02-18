وفد حكومة اقليم كوردستان يستأنف مفاوضاته مع بغداد غداً

شفق نيوز/ يتوجه يوم غد الأحد، وفد من حكومة اقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد لمواصلة المفاوضات بين حكومتي الإقليم والاتحادية.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بهدف مواصلة الاجتماعات بين اربيل وبغداد سنزور بغداد يوم غد الأحد كوفد من حكومة الإقليم".

وأضاف صباح ان "الزيارة تأتي للتفاوض حول المسائل العالقة بين الجانبين".

أعلن الوفد الحكومي الكوردي، يوم الاثنين (13 شباط الحالي)، عودته إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جولة مفاوضات جديدة في بغداد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز: "بعد زيارة رسمية لبغداد وإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، عدنا لأربيل".

وأضاف صباح، أن "من المقرر أن يعاود الوفد زيارته إلى بغداد في الأسبوع المقبل لاتمام المباحثات".

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، قد أعلن السبت الماضي، وصول وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.