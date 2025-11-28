وفد بغداد ينهي تفقد "كورمور" ويعد تقريراً شاملاً لدعم الحقل أمنياً

شفق نيوز- كركوك

وصل قبل قليل موكب الوفد الاتحادي، إلى مطار كركوك الدولي، مساء الجمعة، عائدًا إلى العاصمة بغداد، بعد إتمام جولة ميدانية في حقل كورمور الغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والفنية عقب الاستهداف الأخير الذي طال الحقل وأثّر على عمليات الإنتاج وتزويد الطاقة.

ورأس الوفد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ويرافقه رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، في إطار تنسيق عالٍ بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن أمن منشآت الطاقة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع إدارة الحقل والمسؤولين الأمنيين لمناقشة إجراءات تعزيز الحماية وتأمين خطوط الإنتاج، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار والخطط الفنية لمعالجة آثار الهجوم الأخير.

وأضاف المصدر، أن الوفد سيعدّ تقريرًا شاملًا يُرفع إلى الحكومة الاتحادية، يتضمن توصيات خاصة بدعم أمن الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية في بغداد وأربيل لمنع تكرار الاستهدافات التي تطال الحقول الغازية.