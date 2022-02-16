وفد برلماني عراقي يصل إلى أمريكا

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية بناءً على دعوة وجهت إليه من قبل الاتحاد الأوروبي الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان عبد الله قد تلقى دعوة من دوراتي باتشيكو رئيس الإتحاد البرلماني الدولي وعبدالله شهيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة (76)، التي وجهت إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، بهدف المشاركة في جلسة الإستماع البرلمانية بعنوان (بناء الدعم السياسي والإستجابات الشاملة للتعافي المستدام)، التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة يومي 17- 18 شباط 2022.

وأفاد نائب الرئيس فور وصوله بأن"جلسة الإستماع البرلمانية ستكون مبادرة مشتركة للإتحاد البرلماني ومكتب رئيس الجمعية العامة بهدف تعزيز الحوار العالمي للأمم المتحدة وعواصم دول العالم حول التنمية المستدامة والإجراءات الإحترازية في مواجهة تحديات جائحة كورونا ومتحوراته".

وأضاف أن جلسة الإستماع ستوفر للحكومات والبرلمانات رؤية ومنظور حاسم لبناء إقتصادات تعمل لصالح الجميع وبيئات مستدامة للأجيال القادمة، فضلاً عن مناقشة الآليات التشريعية والقانونية لتعزيز دور المرأة وتحقيق العدالة والمساواة.

من جانب آخر أوضح عبدالله بأن مستوى الحضور سيكون من رؤساء البرلمانات ونوابهم، وأشار إلى أن الوفود المشاركة ستطبق الإجراءات الوقائية كافة والتقييد الحازم لقواعد السلامة والإرشادات الصحية بسبب كوفيد-19.