وفد امريكي ينقل رسالة "تحية" من بايدن وبلينكن الى السوداني

شفق نيوز/ نقل وفد دبلوماسي أمريكي، يوم الأربعاء، رسالة تحية من الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدا على دور العراق الاستثنائي في الحفاظ على السلم وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، صباح اليوم، وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا.

ونقل البيان، إن السوداني أكد، خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز نظامه الديمقراطي، وتمسكه بما تحقق على هذا المسار، استناداً إلى دستوره الذي ينصّ على التعددية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد تغيير النظام، وإنصاف المكونات التي تعرضت إلى القمع والهجمات الإرهابية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن ما يحدث في غزة غير مسبوق، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرقى لأن يكون إبادة جماعية، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا هم من النساء والأطفال وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقاف هذه الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبها، نقلت زيا تحيات الرئيس بايدن والوزير بلينكن إلى السوداني بحسب ما جاء في البيان، وأشارت إلى دور العراق الاستثنائي في المنطقة؛ كونه بلداً ذا نظام ديمقراطي، ويحقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان، والحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دوره في حفظ السلم بالمنطقة، مشيدةً بما أنجزته الحكومة في تأسيس مجلس أعلى للشباب ومجلس للمرأة.