وفد الإطار يصل أربيل بزيارة رسمية (صور)

شفق نيوز- بغداد

وصل وفد الإطار التنسيقي، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في زيارة تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكورديين لحسم انتخاب رئيس جديد للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وصل إلى إقليم كوردستان، برفقة وفد سياسي رفيع في زيارة تشمل محافظتي أربيل والسليمانية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الوفد يضم كلا من السوداني وهادي العامري ومحسن المندولاي، وسيلتقون بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

ووفق مراسل الوكالة، فإن المحور الرئيسي خلال اللقاء سيكون بحث مسألة رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد أيضا الى السليمانية للقاء رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، لبحث نفس الموضوع.