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وفد الإطار بزعامة العامري يرجئ زيارة أربيل إلى إشعار آخر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-10T12:33:30+0000
وفد الإطار بزعامة العامري يرجئ زيارة أربيل إلى إشعار آخر

شفق نيوز / أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الجمعة، بتأجيل زيارة وفد الإطار برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلى إشعار آخر.

وكان مصدر مطلع، أبلغ الوكالة، أمس الخميس، أن وفد الإطار بزعامة العامري، سيجري حوارات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقوى كوردية أخرى، بشأن الانسداد السياسي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة المؤجلة، في أعقاب تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة أغلبية وطنية، وخصوصاً بعد أن وجه بوقت سابق من اليوم، أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

ورجح عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد كريم، أن يكون هناك تحركاً من قبل بارزاني والخنجر، للتباحث مع الصدر إزاء ما طرحه، ولاسيما أن الديمقراطي والسيادة، سبق وأن أكدا في أكثر من مرة وببيانات رسمية، أنهما سيكونان مع الصدر في جميع الأحوال.

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