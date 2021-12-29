وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوصول وفد يمثل الاطار التنسيقي يوم الأربعاء إلى "الحنانة" مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ويترأس الوفد زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري ويضم مجموعة قادة بارزين في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة.

ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوى التي أقامها العامري لإلغاء النتائج.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكوردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية.

لكن القوى الشيعية الأخرى ضمن الاطار التنسيقي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة للحفاظ على مكاسبها رغم خسارتها الكثير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.