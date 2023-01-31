وفد الماني يزور العراق لتوقيع مشاريع "مهمة" بمجال الطاقة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن زيارة وفد الماني الى العراق خلال شهر لتوقيع مشاريع "مهمة" بمجال الطاقة.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "زيارتي الى المانيا وفق تنظيم معد لمعالجة ازمة الكهرباء بشكل جدي"، موضحاً ان "وفداً رسمياً من ألمانيا سيزور العراق خلال شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة بمجال الطاقة".

وتابع ان "10 ترليونات في الموازنة لاستيراد الغاز وملف استثماره من أولوياتي"، مبينا ان " استثمار الغاز سيوفر فرص عمل وعوائد مالية".