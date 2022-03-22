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وفد "الديمقراطي" ببغداد.. جولة محادثات مع القوى السياسية تسبق انتخاب ريبر أحمد رئيسا للجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T12:40:44+0000
وفد "الديمقراطي" ببغداد.. جولة محادثات مع القوى السياسية تسبق انتخاب ريبر أحمد رئيسا للجمهورية

شفق نيوز/ وصل العاصمة الاتحادية بغداد يوم الثلاثاء وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني ورفقة مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد.

وأبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز؛ أن "ريبر احمد وصل الى بغداد مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

واضاف المصدر؛ ان "الوفد سيجتمع مع الأطراف السياسية العراقية المختلفة حول مسألتي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في البلاد".

وعدّ تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن النصاب القانوني لجلسة البرلمان سيتحقق لانتخاب رئيس جمهورية العراق بحضور النواب المستقلين، فيما أكد تمسك التحالف الثلاثي بترشيح ريبر أحمد للمنصب.

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