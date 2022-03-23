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وفد الديمقراطي الكوردستاني يزور "عزم" ودعوات لحوار يضع حداً للازمة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-23T20:37:20+0000
وفد الديمقراطي الكوردستاني يزور "عزم" ودعوات لحوار يضع حداً للازمة

شفق نيوز/ زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة ريبر أحمد، يوم الأربعاء، تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان لتحالف عزم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والاليات الكفيلة بالوصول الى تفاهمات مشتركة بعيدًا عن تهميش او اقصاء اي طرف".

كما بحث اللقاء، "جملة ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة".

ودعا رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي الى "حوار حقيقي بين الاطراف السياسية يُغلّب مصلحة البلد ويضع حدًا للازمة السياسية القائمة"، بحسب البيان.

وأفصح مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، بأن تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي قد أبلغ الإطار التنسيقي الشيعي بمقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية المقرر انعقادها مطلع الأسبوع المقبل.

ويضم تحالف عزم النواب 12 نائب في البرلمان، وهم كل من: مثنى السامرائي، محمود المشهداني، ثابت العباسي، خالد العبيدي، احمد الجبوري، محمد نوري العبد ربه، محمود القيسي، مقعد تلعفر امرأة، منصور المرعيد، عبدالرحيم الشمري، منى السبيل، طلال الزوبعي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

فيما ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر.

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