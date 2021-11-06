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وفد الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع "عزم" الإسراع بتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-06T19:15:25+0000
وفد الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع "عزم" الإسراع بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ بحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد برئاسة القيادي هوشيار زيباري مع زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر، يوم السبت الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة بغداد التي يزورها وفد الديمقراطي منذ عدة أيام لبحث نتائج الانتخابات والتفاهمات السياسية لمرحلة تشكيل الحكومة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الخنجر، ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء يأتي لأهمية المرحلة القادمة في البلاد؛ وما شهدته نتائج الانتخابات المبكرة من اعتراضات؛ ولتجنب الخلافات المحتملة بسبب طريقة اعلان النتائج.

وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة أبرز السبل للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة خدمة للصالح العام.

كما بحث الطرفان التفاهمات السياسية الخاصة بالمرحلة المقبلة وأهميتها في تشكيل الرئاسات الثلاث؛ إلى جانب أبرز الأوضاع الراهنة في العراق.

ونقل البيان عن الخنجر إشارته إلى "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار إعادة ثقة المواطن بالديمقراطية عموما وبالانتخابات على وجه الخصوص لتعزيز ثقة الناخب بالعملية السياسية وإعادة إرادة الشعب في تحديد المصير".

ووفق النتائج الأولية، فقد حل الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا برصيد ٣٣ مقعدا، بينما حصل تحالف "عزم" على ١٥ مقعدا.

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