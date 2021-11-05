وفد الحزب الديمقراطي يبدأ اجتماعات بغداد بلقاء الصدريين

شفق نيوز/ اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، يوم الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في مقر الأخير ببغداد.

ووصل وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد أمس الخميس، لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب عضو الحزب الديمقراطي ميادة النجار لوكالة شفق نيوز.

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً