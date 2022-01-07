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وفد الحزبين الكوردستانيين الرئيسيين يزور بغداد لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-07T09:07:02+0000
وفد الحزبين الكوردستانيين الرئيسيين يزور بغداد لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور الوفد المشترك للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الجمعة العاصمة بغداد للمباشرة في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد المشترك يرأسه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد أحمد، الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية الشيعية والسنية قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة يوم الأحد المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته، ولقاءاته مسألة تسمية الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء) وكذلك تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وبحسب المعلومات فإن أبرز ما تتضمنه الورقة التفاوضية التي يحملها الوفد تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد من بينها مسألة رواتب الموظفين، والموازنة المالية العامة للبلاد وحصة الإقليم فيها، وقانون النفط والغاز، إضافة إلى المجلس الاتحادي.

وستستمر مباحثات الوفد الكوردستاني المشترك في بغداد لحين انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مطلع الأسبوع المقبل.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة.

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