وفد البرلمان الأوروبي يعد زيارته للعراق "استثنائية" ويحث بغداد على المشاركة في مؤتمر نيويورك للمياه

شفق نيوز/ التقى وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الإثنين، برئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين كلا على حدة، ووصفوا زيارتهم الى العراق بـ"الاستثنائية".

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى في قصر بغداد، وفد أعضاء البرلمان الأوروبي والذي ضم كل من سارة سكيتيدال، ودومينيك رويز ديفيسا، وماركو كامبو مينوسي".

وجرى خلال اللقاء "تم استعراض العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز هذه العلاقات، مشيرا إلى "أهمية التعاون والتنسيق الواسع بين العراق والاتحاد الأوروبي".

ولفت الرئيس العراقي إلى "أهمية أن ينقل الوفد الصورة الحقيقية عن العراق إلى المجتمع الدولي، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدن العراقية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية وضعت برنامجا حكوميا يلبي تطلعات العراقيين حيث من المؤمل بدء تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية حال إقرار الموازنة".

وأضاف أن "علاقات العراق مع دول الجوار جيدة وهناك تبادل للزيارات، كما أنه عضو فعال في جامعة الدول العربية حيث يسعى عبر دوره المحوري إلى ترسيخ الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى "التحديات العديدة التي تستدعي العمل المشترك وخصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والعمل على مواجهة تداعيات التغير المناخي خصوصا شح المياه والتصحر والجفاف".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد "دعم البرلمان الأوروبي لترسيخ أمن واستقرار العراق ورفاهية مواطنيه، والتطلّع نحو تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبما يُنمي العلاقات المشتركة"، مشيرين إلى أن "زيارتهم الحالية إلى العراق تعد استثنائية وتحمل معها الرغبة لتوطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات".

وأشاد الوفد بـ"التطورات الإيجابية التي تشهدها المدن في مجالات الأمن والاستقرار والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا دور العراق المحوري في المنطقة وضرورة المشاركة في مؤتمر نيويورك للمياه".

يشار الى ان مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 سيعقد من 22 إلى 24 آذار/مارس 2023 في نيويورك.

كما التقى الوفد الأوروبي، برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث شهد اللقاء عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك".

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم التباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية، مثمناً مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة.

وأشار إلى أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي تأييدهم ودعم دولهم للجهود العراقية المبذولة في مجال الإصلاح، وأعربوا عن الرغبة الأوروبية الجادة في عقد شراكة مع العراق، تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.