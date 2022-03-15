وفد البرلمان العراقي بعد زيارته لاربيل: متضامنون مع الاقليم

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عبد الله شاخوان، يوم الثلاثاء، تضامن المجلس مع الشعب الكوردي ورفضه للاعتداء الصاروخي الإيراني على إقليم كوردستان.

وقال شاخوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي متضامن مع إقليم كوردستان ويرفض أي اعتداء، وأمن الإقليم هو من أمن العراق وما جرى هو استهداف للسيادة الوطنية وتجاوز لا نقبل به تحت أية ذريعة، وهي سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار البلاد".

واضاف "التحقيقات مستمرة بشأن القصف الصاروخي وتداعياته بالتنسيق والتعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وعلى مستوى مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان".

وأشار إلى أنه "بهدف الوقوف على تطورات الأحداث والاطلاع ميدانياً على حجم الأضرار للاعتداء الأخير على محافظة أربيل بصواريخ بالستية، والذي طال مناطق ومنازل للمدنيين، قام نائبي رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله ورؤساء الكتل السياسية بزيارة أربيل".

وبين أن نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان هيمن هورامي وعدداً من رؤساء اللجان والكتل السياسية ونائب محافظ أربيل، كانوا في استقبال الوفد البرلماني، مشيرا الى ان الوفد أجرى جولة ميدانية لمواقع القصف الذي تبين بأنه استهدف أحد المستثمرين العراقيين ولديه نشاطاً عمرانياً وخدماتياً على مستوى الإقليم والمحافظات.

ولفت الى انه تم عقد اجتماع موسع مع وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد والقيادات الأمنية العليا وتمت مناقشة تداعيات الهجوم الصاروخي وما لحقه من أضرار على المواطنين، وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك بهذا الخصوص.