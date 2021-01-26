وفد اقليم كوردستان يسلم اللجنة المالية بيانات تسهم في حل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ كشفت ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء ان وفد حكومة اقليم كوردستان سلّم اللجنة المالية بيانات مفصلة تتعلق بإنتاج النفط في الاقليم ستسهم في حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقالت التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فصلت به عن اهم ما دار في لقاء اللجنة المالية النيابية ووفد الاقليم برئاسة نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني لمناقشة المادتين (10) و (11) من مواد الموازنة الاتحادية لسنة 2021 .

وقالت البرلمانية انه خلال مداخلتها في الاجتماع اكدت على الشفافية في تقديم البيانات للحكومة الاتحادية لانها اساس التوصل الى العدالة في توزيع الموارد المالية على جميع المحافظات ، وهو ما أكد عليه الدستور العراقي الذي ينص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إتحاديا للإقليم والمحافظات وبما يكفيها للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الإعتبار نسبة السكان فيها" .

وأوضحت ان ظهور بعض الخلافات يعود اساسا الى عدم وجود البيانات المالية الدقيقة والارادة في حل المشاكل

واضافت ان "تسليم الاقليم لـ 250 الف برميل فقط ( حسب ما تنص عليه الفقرات المشار اليها في الموازنة )يعني تسليمة لـ 56% فقط من انتاجه الى الحكومة الاتحادية مع عدم تسليم اية ايرادات اخرى" وفي هذا الصدد ذكرت التميمي "اذا كان الحال هكذا فهذا يعني ان على كل المحافظات المنتجة تسليم نفس النسبة مع عدم تسليم الايرادات الاخرى" .

وشددت على "ضرورة النظر بشمولية للمشكلة ولا يجوز معاملة محافظات معينة بآلية تختلف عن الاخرى فالكل سواسية وما ينطبق على جهة ينطبق على الجهات الاخرى" .

وتابعت التميمي بالقول ان اللقاء أمتد الى وقت متاخر من ليل يوم الاثنين الموافق 2021/1/25.

واختتمت البرلمانية بيانها بالقول إن "الاجتماعات متواصلة وان اللجنة المالية قد تسلمت من الوفد بيانات مفصلة وهذا تطور ايجابي يسهم في حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ."

كشف مصدر مطلع عن نتائج اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان مساء الاثنين مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

وانعقد الاجتماع في مبنى البرلمان العراقي ببغداد لمناقشة حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول حصة الإقليم في الميزانية وكذلك تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة لبغداد.

وأشار المصدر إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان أبلغ اللجنة المالية النيابية بعدم وجود اعتراض لدى حكومة الإقليم على تصدير النفط من خلال الحكومة الاتحادية.

وأردف المصدر، "سيكون هناك اجتماع آخر سيعقد اليوم الثلاثاء أيضاً من أجل تثبيت هذه البنود في الموازنة".

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

ويضم الوفد كلا من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

والتحق قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم امس الاثنين بالوفد بعد التأكد من تماثله للشفاء التام من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.