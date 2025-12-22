وفدان للديمقراطي الكوردستاني للتفاوض في بغداد

شفق نيوز- بغداد

قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، يوم الاثنين، إن الحزب شكّل وفدين منفصلين، أحدهما للتفاوض بشأن الاستحقاق الحكومي الاتحادي في بغداد، والآخر معني بالاستحقاق الخاص بتشكيل حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف شنكالي لوكالة شفق نيوز، أن وفداً من الحزب الديمقراطي سيزور بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، لبحث الاستحقاق السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأشار إلى أن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه سيحدد ملامح رئيس الحكومة القادمة والاستحقاق السياسي العام، مبيناً أن الطرف السياسي الذي يحصل على منصب ضمن رئاسة البرلمان لا يحظى بالنقاط ذاتها عند التنافس على تشكيل الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا في ظل مساعٍ لقوى الإطار التنسيقي لحسم هوية رئيس الوزراء المقبل وإنهاء الجدل القائم، عبر الاتفاق أو التصويت أو اللجوء إلى مرشح تسوية، وسط تباين المواقف بشأن تجديد ولاية محمد شياع السوداني، وفق ما أخبر به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.

ودعا الإطار التنسيقي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.