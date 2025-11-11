وفاة مرشح للانتخابات العراقية بالتزامن مع الاقتراع العام

شفق نيوز- بغداد

أعلن أمين عام تجمع "الفاو زاخو"، عامر عبد الجبار، يوم الثلاثاء، وفاة أحد المرشحين للانتخابات التشريعية ضمن صفوف التجمع.

وذكر التجمع في بيان نعي له، ورد لوكالة شفق نيوز: "ينعي تجمع الفاو زاخو فقيدَه (عدي العجمان)، مرشّح التجمع في محافظة البصرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع".

وأضاف: "لقد كان الفقيد مثالاً في الخلق الكريم، والروح الوطنية الصادقة، والعمل الدؤوب من أجل خدمة أبناء مدينته ووطنه، فرحيله خسارة كبيرة تركت ألماً في قلوبنا جميعاً".

وتابع: "إكراماً لروحه الطاهرة، يعلن تجمع الفاو زاخو تأجيل جميع احتفالات الفوز في عموم المحافظات، حداداً على الفقيد".