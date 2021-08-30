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وفاة لطيف نصيف جاسم القيادي البارز بنظام صدام حسين

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T09:24:24+0000
وفاة لطيف نصيف جاسم القيادي البارز بنظام صدام حسين

شفق نيوز / أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن وفاة "لطيف نصيف جاسم" القيادي البارز في نظام صدام حسين  باحدى مستشفيات بغداد. 

وقال مقرب من عائلته لوكالة شفق نيوز، إن لطيف نصيف جاسم توفي، اليوم، في احدى مستشفيات بغداد بعد معاناة مع المرض عن ثمانين عاماً

وشغل "لطيف نصيف جاسم" منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد البعث.

وأطلق نجله "باسم لطيف" في وقت سابق مناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإنقاذ والده الذي كان قيد الاحتجاز لإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء.

وبعد 6 ساعات على المناشدة، عاد "باسم لطيف" وكتب منشورا على حسابه في فيسبوك، شكر خلاله الكاظمي على استجابته للمناشدة، والتوجيه بالوقوف على صحة والده، كما قدم شكره إلى "جاسب الحجامي" مدير صحة الكرخ في بغداد والطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الكرخ الجمهوري ومستشفى الكرامة على جهودهم.

 وأدرجت الولايات المتحدة اسم "لطيف نصيف جاسم" على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.

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