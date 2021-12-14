وفاة "عبد الباقي السعدون" أحد رموز نظام صدام حسين

شفق نيوز/ توفي أمين قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي عبد الكريم السعدون يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 74 عاماً بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في وزارة العدل لوكالة شفق نيوز، بأن السعدون فارق الحياة داخل المستشفى من دون مزيد من التفاصيل.

واعتقلت السلطات الامنية العراقية السعدون الذي يعد الرجل الثاني في حزب البعث العربي المنحل بعد عزت الدوري في منتصف العام 2015 .

وأصدرت محكمة الجنايات العليا ببغداد، في مطلع العام 2016، حكما باعدام السعدون وعددا من مساعديه شنقا حتى الموت الا انه تم ايقاف تنفيذ الحكم لاسباب صحية.

وأدين السعدون بارتكاب جرائم حرب ابادة بحق ابناء الشعب العراقي ابان حقبة النظام وقيادة فصائل مسلحة بعد سقوط النظام.

وعبد الباقي السعدون (ولد: 1947) وكان مسؤولا عن تنظيمات حزب البعث في الجنوب ومحافظة ديالى، وعضو سابق في المجلس الوطني العراقي وأحد أبرز المطلوبين بعد الغزو الأمريكي للعراق وكان تسلسله 40 في تلك القائمة.