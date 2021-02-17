كورونا يُغيب المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ توفي المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي بالتيي صباح اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي في وكالة شفق نيوز، بأن بالتيي توفي صباح اليوم في مستشفى "وان كولوبل" في محافظة دهوك متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وبيّن أن بالتيي كان يستعين بجهاز الإنعاش للبقاء على قيد الحياة طيلة مدة رقوده في المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان ناجي بالتيي والد النائب آرام قد أقدم في الثاني من شهر شباط الجاري على الانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه داخل منزله بدهوك.

وأبلغ أحد أقرباء النائب وكالة شفق نيوز، تلك المعلومة، وعزاها إلى تعرض العائلة لضغوط شديدة نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرضت لها بفيروس كورونا والآثار التي تلته، وكان آخرها التدهور الشديد في الحالة الصحية للنائب آرام بالتيي.

يذكر أن هذه ثالث حالة وفاة بين أعضاء البرلمان بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة مطلع العام الماضي، إذ توفيت النائبة عن القوى العراقية غيداء كمبش بفيروس كورونا في شهر تموز، وتوفي النائب عن محافظة ديالى حسين الزهيري في شهر تشرين الثاني من العام 2020 في لبنان.