وفاة احد وزراء نظام صدام حسين

شفق نيوز/ توفي صادق حميد علوش وزير الصحة السابق في حقبة نظام البعث اليوم الاربعاء عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعت رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين في تغريدة من على "تويتر" اليوم علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب، ونقيبًا للأطباء و وزير الصحة، في ثمانينيات القرن المنصرم.

والدكتور صادق حميد حسن علوش هو طبيب وعسكري ووزير عراقي، ولد في الحلة عام 1933. كان عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي وانتمى مبكرا، لكنه لم يكن بارزا.

ودرس الطب في المملكة المتحدة، وعمل طبيبا في بغداد منذ سنة 1963، وشغل منصب مديرا لمدينة الطب في بغداد للمدة 1975-1979، وشغل مناصب رئيس الجمعية الطبية ونقيب الأطباء، ثم شغل منصب وزير الصحة للفترة من 27 تموز 1982 لغاية 11 أيار 1988 . أقيل بعدها وشغل منصب مستشار، بالإضافة لعضوية فرع بغداد لحزب البعث.

ويرتبط صادق علوش بمصاهرة مع وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن، حيث أن أنس مالك دوهان الحسن متزوج من ابنة الدكتور صادق.