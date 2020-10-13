وضع اليد على "أبرز" الخلافات على قانون الانتخابات في العراق

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، صباح طلوبي، الثلاثاء، عن "أبرز" الخلافات التي تعطل أكمال التصويت على قانون الانتخابات، مستبعدا إنجازه في الأسبوع الجاري.

وقال طلوبي لـوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية بين الكتل ماتزال مستمرة ولم تنتهِ، حيث مستبعد اكتمال التصويت على قانون الانتخابات في الأسبوع الجاري"، لافتا إلى "استمرار الحوارات والمناقشات بين رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية واللجنة القانونية".

وأضاف أن "أبرز الخلافات حاليا هي على عدد الدوائر الانتخابية وإعداد المصوتين بالانتخابات، خصوصاً في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، إلا أن المحافظات الاخرى لا يوجد عليها أي خلاف على الدوائر الانتخابية المتعددة".

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجرائها في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد تحت وطأة احتجاجات شعبية، إذ من المنتظر أن يتيح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.







