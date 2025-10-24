السفير الفلسطيني يتعهد بفتح سفارة عراقية بالقدس

شفق نيوز - بغداد

وضع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة الحجر الأساس لدار سكن السفير الفلسطيني في العاصمة بغداد، بحضور السفير الفلسطيني أحمد الرويضيّ.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرويضيّ عقب مراسم وضع الحجر الأساس، إن المنطقة التي تم وضع الحجر الأساس فيها حيوية وستضم سفارات وبعثات لعدة دول أخرى.

وأضاف أن "العراق من الداعمين للقضية الفلسطينية، وكانت تحركاتنا طيلة المدة السابقة تصب في إطار الدبلوماسية، والعمل على إيقاف الحرب، وإرسال المساعدات الى القطاع، وتعزيز الاستقرار والسلام، وأن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن شكره للسفير الفلسطيني بمناسبة انتهاء مهام عمله على الجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته تعهد الرويضي خلال المؤتمر، بفتح سفارة للعراق في العاصمة الفلسطينية القدس.

ومبنى دار سكن السفير الفلسطيني الجديد يقع ضمن الحي الدبلوماسي في بغداد، والذي تم بدء العمل به في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، وتبلغ مساحته نحو 3000 دونم بواقع 78 قطعة، وقد تم إشغال 40 قطعة فعليا لسفارات بعض الدول العاملة في العراق.

ووضع وزير الخارجية العراقي صباح اليوم الحجر الأساس لمشروع تأهيل وتطوير الحيّ، وبهذا المناسبة قال في كلمة له، إن هذا المشروع يُمثّل خطوةً مهمةً تعكسُ جهودَ الحكومةِ العراقيّة في توفير بيئةِ عملٍ حديثةٍ وآمنةٍ للسفاراتِ المعتمدةِ في العراق، كما يُجسّد حرصَ وزارةِ الخارجيّة على تطوير البُنى التحتيّة للدبلوماسيّة العراقيّة وجعلها أكثر تنظيمًا وفاعليّةً بما يخدم مصالح البلاد.

وأضاف أن المشروع صُمِّمَ وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، مع توفير منظومة حماية متكاملة، وخدماتٍ وبُنى تحتيّةٍ حديثة، وحدائقٍ ومساحاتٍ خضراء، وممرّاتٍ مخصّصةٍ للمشي، مشيراً إلى أنّ من المؤمّل إنجاز المشروع مع مطلع العام المقبل.