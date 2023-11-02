أوضاع العراق غير المستقرة تدفع الى تأجيل "مؤتمر بغداد الثالث"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن تأجيل عقد "مؤتمر بغداد الثالث" الى اشعار اخر بعد ان كان مقررا عقده نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان الدول المشاركة في "مؤتمر بغداد الثالث" طالبت بتأجيل عقد المؤتمر بسبب ما يشهده العراق من أوضاع غير مستقرة بسبب تصاعد الهجمات ضد القوات الامريكية ومع وجود خشية لتصعيد هذه الهجمات والرد الأمريكي عليها، ومع التحذيرات من قبل بعض الدول من السفر إلى العراق".

وأضاف المصدر الحكومي، أن تأجيل "مؤتمر بغداد الثالث" تم الى اشعار اخر، ولم يتم تحديد أي موعد جديد له وتحديد الموعد سيكون مرتبط باستقرار الأوضاع وإيقاف تصعيد الفصائل المسلحة ضد القوات الامريكية المتواجدة بعدد من القوات العسكرية العراقية.

وعُقد مؤتمر "بغداد 2" في 22 كانون الأول 2022، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وشارك في المؤتمر حينها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا، فضلاً عن وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.