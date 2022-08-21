أوضاع العراق على طاولة قمة "العلمين" المصرية

شفق نيوز / تستضيف مدينة العلمين غرب محافظة الإسكندرية المصرية، غدا الإثنين، قمة عربية مصرية مصغرة، بحضور قادة 5 دول هي العراق والإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وتأتي هذه القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك، ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الساعات المقبلة، إلى مصر للمشاركة في القمة، التي ستناقش ملفات أمنية واستخباراتية، اضافة إلى ملفات اقتصادية وسياسية، والأوضاع في المنطقة بشكل عام.

ووصل رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق من اليوم إلى مدينة العلمين المصرية، كما أكد التليفزيون الأردني الرسمي، مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة.

وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمان، في مارس/آذار الماضي، قمة رباعية شارك فيها قادة الإمارات والأردن ومصر والعراق.

وستشهد قمة العلمين، التطرق لعدد من قضايا المنطقة، على رأسها "القضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وليبيا واليمن، وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، وكذلك استمرار أزمة سد النهضة"، وفقاً لـ"سكاي نيوز" العربية.

ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا حسن أن "القمة ستنظر في الارتباك السياسي في العراق، والقضية الفلسطينية وتطوراتها مؤخراً، إضافة إلى تأثير عودة الولايات المتحدة إلى الملف النووي الإيراني على المنطقة، وكذلك تغير السياسات التركية وعرض انفراجة مع سوريا، فضلاً عن الموقف الملتهب في ليبيا".

في حين أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الخبير في العلاقات الدولية، حسين هريدي،هريدي، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز"، أن القمة "تبعث برسالة مفادها أن الدول العربية دول متيقظة للتبدلات التي يشهدها الإقليم، ولديها الإرادة السياسية للدفاع عن مصالحها، وستتطرق بنظرة عامة للتطورات الراهنة على مستوى الإقليم والخليج والبحر الأحمر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، والتطورات في سوريا والعراق، وكيفية تقديم الدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية".