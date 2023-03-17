أوضاع العراق على طاولة الاتحاد الأوروبي وبغداد تنال عضوية دائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلاميّ

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أن مجلس التعاون بين التكتل الذي يضم 27 دولة والعراق سيعقد اجتماعه الثالث في بروكسل يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، أن الاجتماع سيرأسه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالتكتل جوزيب بوريل فيما سيترأس الوفد العراقي فؤاد حسين.

وأوضح البيان أن المجلس سيناقش التطورات في العراق والاتحاد الأوروبي إضافة إلى المسائل الإقليمية والأمنية بجانب عدة ملفات بينها الهجرة والديمقراطية حقوق الانسان والتجارة والطاقة.

ومن المتوقع أن مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق قرارا بشأن إنشاء لجنة فرعية جديدة للتعاون التنموي بين الجانبين وفقا للبيان.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، فوز مرشحها السفير عمر البرزنجيّ وكيل الوزارة للشُؤُون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيَّة بعضوية الهيئة المُستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمُنظمة التعاون الإسلاميّ (عن المجموعة العربيَّة).

وذكرت الوزارة في بيان أن، تلك العضوية، تحققت خلال ترأس السفير عبدالرحمن الحُسينيّ وكيل الوزارة للشُؤُون الإداريَّة والفنيَّة وفد وزارة الخارجيَّة المُشارَك في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجيَّة منظمة التعاون الإسلاميّ في الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الموريتانيَّة للمدة 16-17 أذار 2023، وإجراء الانتخابات على هامش المؤتمر.

وأضافت ان فوز العراق بهذه العضوية يُعتبر فوزا للعرب جميعًا، وهو مُكمل للمسيرة التي ينشدها العراق تعزيزًا لمحيطه العربيّ ودوره البارز في مجموعة الدول الإسلاميَّة.

وهنأت الوزارة في بيانها، مملكة البحرين وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة لنيلهم ذات العضوية.