وصول 230 عائلة عراقية من مخيم الهول إلى الجدعة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بوصول 230 عائلة عراقية من مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً قبل إدماجهم مرة أخرى مع المجتمع العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العائلات، وصلت إلى العراق، وهي ذاتها التي أعلن عن مغادرتها سوريا صباح اليوم".

وكان مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول شكري الحجي، قال لوكالة شفق نيوز، اليوم الخميس، إن "هذه الرحلة هي الدفعة الـ 11 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 29 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم"، مبيناً أن "الرحلة الحالية تتكون من 232 أُسرة بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً".

وأضاف أن "العمل جار خلال العام الحالي على إخراج الأُسر العراقية الراغبة بالعودة لبلادها بالتنسيق بين الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا والحكومة العراقية".

وبهذا الصدد قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 20 حافلة عراقية تجمعت خارج مخيم الهول استعداداً لنقل المواطنيين العراقيين الخارجين من المخيم تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أمريكية وسط تحليق للطيران الحربي الأمريكي ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية، وفقاً للمراسل.

والشهر الماضي غادرت الدفعة الـ 10 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم بعدد 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً (236 أُسرة).

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي غادرت 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.