وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن وصول وزيريّ الخارجية الاردني والمصري إلى العاصمة بغداد، للإعداد للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل في مطار بغداد الدولي نظيريه الأردني أيمن الصفديّ، والمصري سامح شكري.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزيريّ خارجية مصر والأردن سيصلان العراق غداً لبحث ترتيبات انعقاد القمة الثلاثية بين العراق وكلا البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصَحّاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، سيستقبل يوم غد الاثنين وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، وذلك لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

وكان من المقرر انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة الماضي عن إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم القطارين في مصر، والذي تسبب بمصرع وإصابة العشرات.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، فيما بحثا تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.