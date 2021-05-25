سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وصول تعزيزات أمنية.. قوات حفظ القانون تطوق المتظاهرين في ساحة التحرير (صور)

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T14:56:54+0000
وصول تعزيزات أمنية.. قوات حفظ القانون تطوق المتظاهرين في ساحة التحرير (صور)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات أمنية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت قوات حفظ القانون بتطويق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى جسر الجمهورية.

وذكر المراسل أن قوات حفظ القانون أبعدت المتظاهرين عن جسر الجمهورية وصولاً إلى نصب الحرية، وقامت بتطويقهم في محيط حديقة الأمة لإبعادهم عن المطعم التركي وساحة التحرير.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتوجه المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بقطع جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وقال المراسل أن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الفردوس ببغداد، توجهوا الآن إلى ساحة التحرير التي تعد التجمع الرئيس للتظاهرة التي يجري التحضير لها منذ عدة أيام.

وأشار إلى أن المتظاهرين بدأوا يحتشدون أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرات الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن قوات حفظ القانون قطعت الجسر أمام حركة العجلات وانتشرت بثلاثة خطوط لتأمين الحماية.

ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين المحتشدين امام مدخل جسر الجمهورية انسحبوا إلى وسط ساحة التحرير.

related

الحكومة العراقية تمنع متظاهري رفحاء من دخول العاصمة بغداد

Date: 2020-07-12 09:21:57
الحكومة العراقية تمنع متظاهري رفحاء من دخول العاصمة بغداد

ذوو مجزرة سبايكر يتظاهرون بساحة التحرير وسط بغداد

Date: 2019-06-14 20:28:33
ذوو مجزرة سبايكر يتظاهرون بساحة التحرير وسط بغداد

محتجون يزيلون خياما للإعتصامات قرب ساحة التحرير وسط بغداد

Date: 2020-07-21 16:25:56
محتجون يزيلون خياما للإعتصامات قرب ساحة التحرير وسط بغداد

صور .. بعد ليلة دامية تمركز متظاهرين عند جسر ثان وسط بغداد والاحتجاجات تتواصل

Date: 2019-10-31 11:01:40
صور .. بعد ليلة دامية تمركز متظاهرين عند جسر ثان وسط بغداد والاحتجاجات تتواصل

الفياض والعامري يدعوان للإقتصاص لسليماني والمهندس بتنفيذ القرار البرلماني

Date: 2021-01-03 10:11:19
الفياض والعامري يدعوان للإقتصاص لسليماني والمهندس بتنفيذ القرار البرلماني

شاهد من الجو .. تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد (مرفق بصور)

Date: 2019-11-01 15:18:37
شاهد من الجو .. تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد (مرفق بصور)

صورة .. "مايا خليفة" في احتجاجات العراق

Date: 2019-10-01 17:45:35
صورة .. "مايا خليفة" في احتجاجات العراق

الصدريون والمدنيون يتظاهرون ضد الحكومة والبرلمان بساحة التحرير وسط بغداد

Date: 2019-06-21 20:07:57
الصدريون والمدنيون يتظاهرون ضد الحكومة والبرلمان بساحة التحرير وسط بغداد