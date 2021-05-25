وصول تعزيزات أمنية.. قوات حفظ القانون تطوق المتظاهرين في ساحة التحرير (صور)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات أمنية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت قوات حفظ القانون بتطويق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى جسر الجمهورية.

وذكر المراسل أن قوات حفظ القانون أبعدت المتظاهرين عن جسر الجمهورية وصولاً إلى نصب الحرية، وقامت بتطويقهم في محيط حديقة الأمة لإبعادهم عن المطعم التركي وساحة التحرير.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتوجه المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بقطع جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وقال المراسل أن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الفردوس ببغداد، توجهوا الآن إلى ساحة التحرير التي تعد التجمع الرئيس للتظاهرة التي يجري التحضير لها منذ عدة أيام.

وأشار إلى أن المتظاهرين بدأوا يحتشدون أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرات الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن قوات حفظ القانون قطعت الجسر أمام حركة العجلات وانتشرت بثلاثة خطوط لتأمين الحماية.

ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين المحتشدين امام مدخل جسر الجمهورية انسحبوا إلى وسط ساحة التحرير.