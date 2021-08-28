سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وصول وفود ست دول إلى بغداد (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T07:03:34+0000
وصول وفود ست دول إلى بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ وصل كل من الوفد المصري والإيراني والقطري صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ويرأس الوفد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يرأس الوفد الإيراني أمير عبداللهيان، ويرأس الوفد القطري أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد تم استقبال هذه الوفد من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصل إلى بغداد أيضا الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والوفد الأردني برئاسة الملك عبدالله الثاني.

وكان كل من أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والوفد الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح قد وصلا في وقت سابق من اليوم إلى بغداد لحضور قمة بغداد.

ويشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.

related

بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

Date: 2020-12-29 09:01:43
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

وزير الخارجية الدنماركي يصل إلى بغداد

Date: 2021-06-06 05:25:29
وزير الخارجية الدنماركي يصل إلى بغداد

أمريكا تحمل الجماعات المسلحة التابعة لإيران مسؤولية الهجوم على سفارتها ببغداد

Date: 2020-01-27 06:15:46
أمريكا تحمل الجماعات المسلحة التابعة لإيران مسؤولية الهجوم على سفارتها ببغداد

فؤاد حسين في جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا: تنسيق تام مع واشنطن

Date: 2021-07-23 15:07:56
فؤاد حسين في جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا: تنسيق تام مع واشنطن

الكاظمي: فرنسا مهمة جدا للعراق .. ماكرون: يجب عدم التساهل مع داعش

Date: 2021-08-28 06:04:49
الكاظمي: فرنسا مهمة جدا للعراق .. ماكرون: يجب عدم التساهل مع داعش

تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

Date: 2019-10-03 09:26:55
تلفزيون: العشرات يتظاهرون بالتحرير وسط بغداد والأمن يواجههم بالرصاص الحي

لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد

Date: 2021-05-24 15:13:42
لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد

بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد

Date: 2021-04-15 19:22:02
بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد