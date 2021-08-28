وصول وفود ست دول إلى بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ وصل كل من الوفد المصري والإيراني والقطري صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ويرأس الوفد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يرأس الوفد الإيراني أمير عبداللهيان، ويرأس الوفد القطري أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد تم استقبال هذه الوفد من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصل إلى بغداد أيضا الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والوفد الأردني برئاسة الملك عبدالله الثاني.

وكان كل من أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والوفد الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح قد وصلا في وقت سابق من اليوم إلى بغداد لحضور قمة بغداد.

ويشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.