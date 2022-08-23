"أوصل الرسالة المطلوبة".. زيباري يعلق على اعتصام أنصار الصدر أمام القضاء

شفق نيوز / رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الثلاثاء، أن اعتصام أنصار الصدر، أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، ومن ثم انسحابهم منه سلمياً "أوصل الرسالة المطلوبة".

وكتب زيباري في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، أن "العراقيين والمرجعية الرشيدة وممثليها، طالبوا بإصلاح القضاء مرارا"، مردفاً بالقول: "القضاء لا بد أن يكون محايداً ونزيهاً ولا يكيل بمكيالين، وأن يقف على مسافة واحدة عملا وليس قولاً، فالدستور هو المرجع".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد خلال استقباله قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد الفريق الركن حامد الزهيري، بوقت سابق من اليوم "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".

وعصر اليوم، نصح "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب لـ"الحفاظ على سمعة الثوّار، ولعدم تضرر الشعب"، مع استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.