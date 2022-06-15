وصف التخصيصات بـ"الضخمة".. الشعلان يكشف عن حصة الديوانية من قانون "الدعم الطارئ"

شفق نيوز/ وصف محافظ الديوانية زهير الشعلان اليوم الاربعاء، الموازنة التي خصصها قانون الدعم الطارئ للمحافظة بـ"الضخمة"، فيما بين أن الخطة الزراعية لهذا العام لم تنصف المحافظة.

وقال الشعلان لوكالة شفق نيوز؛ إن "القانون خصص موازنة ضخمة وصلت الى 450 مليار دينار عراقي لإدامة مفاصل الحياة في الديوانية إلا أن الواقع يثبت أن المحافظة بحاجة الى اكثر من هذا المبلغ بخمسة أضعاف".

وحول الخطة الزراعية بين الشعلان؛ أن "الخطة الزراعية لم تشمل المحافظة هذا العام الا بـ 3500 دونم فقط خاصة بالحفاظ على صنف البذور وستزرع بجهة واحدة حفاظا على المياه فيما تمتلك المحافظة ما يقرب المليون دونم صالحة للزراعة".

وفيما يخص مشروع الألف مدرسة حسب القرض الصيني، بين أن "هناك 61 مدرسة قيد الانشاء من أصل 183 مدرسة مخصصة للمحافظة وفق الاتفاق فيما تحتاج الديوانية في الواقع إلى أكثر من 400 مدرسة موزعة على مناطق المحافظة".

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت، مساء يوم 8 حزيران الحالي، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

وتقول الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صدر عقب التصويت، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن القانون يهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة و المتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.