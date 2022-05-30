وصفه بثورة بيضاء.. التيار الصدري يكشف عن هوية صراعه مع خصومه

شفق نيوز / عدّ التيار الصدري، اليوم الاثنين، أن الانسداد السياسي ليس ناتجاً عن صراعه مع "الآخرين"، وإنما هو انعكاس لإرادة الشعب وثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية مقابل رفض "المنتفعين".

وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب حيدر الحداد الخفاجي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز "واهم من يعتقد أن الانسداد السياسي ناتج عن صراع التيار مع الآخرين، بل هو انعكاس لإرادة الشعب في التخلص من آفة المحاصصة إزاء رفض المنتفعين منها".

وأضاف الخفاجي "وهو ثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية وهدم أسسها السقيمة دون دماء".

وختم الخفاجي تغريدته بوسمين هما ( # مشروع الإصلاح، و# البرلمان العراقي ينتفض).

وكان مصدر مطلع على الحراك في الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد ، يوم 28 أيار 2022، على ضرورة إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي شرط أَلَّا يتعارض مع مصلحة الشعب، موضحا ان هناك خيارين أمام الإطار التنسيقي الشيعي لحل هذا الانسداد والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ويتمسك تحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة اغلبية وطنية ومرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، فيما يتمسك الاطار التنسيقي الشيعي وحلفاؤه الذين يشكلون حالياً الثلث "الضامن أو المعطل"، بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع، مع تمسكهم بمرشحهم برهم صالح لرئاسة الجمهورية لدورة رئاسية ثانية.