بعد "وعد" من الكاظمي.. الاحتجاجات الدامية "تطيح" بمحافظ ذي قار

شفق نيوز/ بعد شد وجذب، يقترب محتجو الناصرية من تحقيق أحد أبرز مطالبهم، بعد تأكيد نيابي بصدور قرار تغيير محافظ ذي قار ناظم الوائلي، خلال يومين، بوعد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

القرار المرتقب جاء بعد سقوط ثلاث ضحايا وأكثر من 60 جريحاً، بينهم قوات أمنية، خلال الصدامات التي شهدتها المحافظة لليوم الثالث على التوالي، بحسب مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز.

وقال النائب عن محافظة ذي قار، ناصر تركي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعد نواب المحافظة، بصدور قرار بتغيير المحافظ، ناظم الوائلي، خلال اليومين المقبلين".

وتابع تركي، أن "نواب المحافظة خولوا الكاظمي في اختيار المحافظ، بعيداً عن تدخل الأحزاب في عملية الاختيار"، مؤكدا أن "المرشحين لمنصب المحافظ لن يكون بينهم أحد النواب الحاليين عن ذي قار".

وكشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، عن ترشح أسماء محتملة لتولي منصب المحافظ خلفا لناظم الوائلي في حال إقالته، والذي يواجه تظاهرات وتصعيداً سياسياً للإطاحة به.

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وذكر المصدر أن "الخارطة السياسية التي تتعلق بترشيح الأسماء لمنصب المحافظ، توزعت بين عدة جهات منها، تحالف سائرون يدعم مدير بلدية الناصرية الحالي (كاظم الصافي) لمنصب المحافظ، فيما اتجه تحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلى ترشيح رجل الأعمال (علي الشامي)، بينما توجهت كتلتا عصائب اهل الحق وبدر صوب الدفع برجل أعمال آخر يدعى (علي الخرساني) لتولي المنصب ".

وأضاف المصدر، أن" ساحة الحبوبي هي الأخرى دفعت بأسماء لها لتولي منصب المحافظ وهم: رئيس جامعة ذي قار (يحيى الخفاجي/ اعتذر رسميا بوقت لاحق)، (علي مهدي عجيل أبرز ناشط مدني في الساحة ومؤسس رابطة معالجة جرحى التظاهرات/ اعتذر بشكل رسمي في وقت لاحق)، ( نجم عبد طارش وهو أستاذ جامعي)، ( عبد الوهاب الناصري وهو أيضا استاذ جامعي وقد استهدف منزله مؤخرا بعبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية) ".

وتابع المصدر، أن "امر الترشيح لن يقف عند هذا الحد، بل ان الكتل السياسية دفعت بنواب عن المحافظة لدخول قوائم الترشيح لمنصب المحافظ، فتيار الحكمة دفع ايضاً بنائبه ستار الجابري لتولي المنصب، كما دفعت عصائب اهل الحق بالنائب عبدالامير التعيبان، وبدر بالنائب وليد السهلاني لذات الأمر وهو منصب المحافظ".