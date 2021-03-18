وسط مقاطعة الكورد.. البرلمان يبدأ جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، جلسته للتصويت على تعديل مواد قانون المحكمة الاتحادية وسط مقاطعة النواب الكورد.

ووفق بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الجلسة بدأت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 188 نائبا من أصل 329.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على تعديل قانون المحكمة الاتحادية الساري لعام 2005، وذلك بعد فشل الكتل السياسية في التوافق على تمرير مشروع القانون الجديد.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز بأن الجلسة بدأت وسط مقاطع النواب الكورد إلى جانب ممثلي الأقليات احتجاجا على عدم التوصل إلى توافق بشأن الخلافات القائمة بشأن هذا الموضوع.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.

وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.